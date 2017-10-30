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İspanya savcıları Katalan liderlerin yargılanması talebinde bulundu

İspanya'nın devlet savcısı, Katalan liderlerin; isyan, kargaşa ve kamu fonlarının yanlış kullanımı suçlamalarıyla yargılanmalarını istedi

  • star.com.tr
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İspanya'nın devlet savcısı, Katalan liderlerin; isyan, kargaşa ve kamu fonlarının yanlış kullanımı suçlamalarıyla yargılanmalarını istedi.

Başsavcı Jose Manuel Maza, Katalan liderlerin ülkeyi kargaşa ve kaosa sürüklediğini ve yargı karşısına çıkmaları gerektiklerini söyledi.

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