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İspanya yönetimi Katalan yönetimini görevden alma kararı aldı

İspanya yönetimi, Katalonya özerk yönetimi hükümetini ve yerel polis müdürlerini görevden aldı.

  • AA
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İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, anayasanın 155. maddesi gereği, Katalonya özerk yönetimi hükümetini ve yerel polis müdürlerini görevden aldıklarını açıkladı. Rajoy, 21 Aralık'ta erken yerel seçime gidileceğini de belirtti. 

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