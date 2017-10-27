İspanya yönetimi Katalan yönetimini görevden alma kararı aldı

<p> İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, anayasanın 155. maddesi gereği, Katalonya özerk yönetimi hükümetini ve yerel polis müdürlerini görevden aldıklarını açıkladı. Rajoy, 21 Aralık'ta erken yerel seçime gidileceğini de belirtti. </p> <p> Ayrıntılar geliyor...</p>
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