İspanya'da ayrılıkçı Katalanların tutuklanmasına tepki

İspanya'nın Barselona kentinde, aralarında Katalonya Özerk Yönetimi Başkan Adayı Jordi Turull'un da olduğu 5 ayrılıkçı Katalan siyasetçinin daha tutuklanma kararının ardından bağımsızlık yanlısı göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

İspanya Yüksek Mahkemesinin tutuklama kararı sonrası Barselona'da gösteriler başladı. Yüzlerce bağımsızlık yanlısı, merkezi hükümetin kontrolü altındaki yerel yönetim binalarına doğru yürüyüşe geçti.

Bazı gösterilcilerin polis barikatını geçmeye çalışması üzerine arbede yaşanırken, polisler göstericilere coplarla müdahale etti.

Gösterilerde İspanya Kralı'nın fotoğrafları yakılırken, "Siyasi mahkumlara özgürlük," ve "İşgal güçleri dışarı" sloganları atıldı.

Ayrılıkçı partilerden Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC), taraftarlarını, "baskı ve siyasi haklar ile özgürlüklere yönelik saldırılar" karşısında barışçıl gösteri yapmaya çağırdı.

Katalonya polisinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, göstericilerden polisin yönlendirmelerine uymaları ve güvenlik barikatlarını geçmemeleri istendi.

Tutuklama kararı

İspanya Yüksek Mahkemesi, yasa dışı bağımsızlık ilanı nedeniyle aralarında Katalonya Özerk Yönetimi Başkan Adayı Jordi Turull'un da olduğu 5 ayrılıkçı Katalan siyasetçinin daha tutuklanmasına karar verdi. Madrid'de görülen duruşmada karara gerekçe olarak, "suçun tekrarlanma tehlikesi" gösterildi.

Perşembe günü yapılan ilk turda seçilebilmek için yeterli çoğunluğa ulaşamayan Turull, tutuklanmasıyla birlikte başkan seçilme şansını da kaybetti. Bu durumda, 2 ay içinde başka bir isim üzerinde anlaşılamazsa erken seçime gidilmek zorunda kalınacak.

25 kişi yargılanıyor

Bağımsızlık girişimi nedeniyle haklarında soruşturma yürütülen 28 Katalan'dan 9'u tutuklandı, 9'u kefaletle serbest bırakıldı, 7'si kaçtı, kalan 3 kişiye ise herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

Ayrıca firarilerden 6'sı hakkında da uluslararası veya Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarıldı. Suçlu bulunmaları durumunda ayrılıkçı Katalanlara 30 yıla kadar hapis cezası verilebileceği belirtiliyor.