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İspanya'da Katalonya krizine karşı "Konuşalım" eylemi

spanya'da binlerce kişi, ülkenin doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi'nde bağımsızlık yanlısı girişimlerin yol açtığı siyasi, ekonomik ve sosyal gerginliğe karşı meydanlara çıkarak 'Konuşalım' temalı eylem yaptı.

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Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan mesajlarla, Katalonya başta olmak üzere İspanya'nın birçok bölgesinde düzenlenen eylemler için belediye binalarının önündeki meydanlar seçildi.
 
Eylemlerde bayrak taşımayan ve siyasi sloganlardan uzak kalmaya özen gösteren İspanyollar, çözüm bulmak adına siyasetçiler arasında diyaloğun başlatılması gerektiğine dikkati çekmek için beyaz kıyafetler giydi.
 
"Konuşalım" yazılı pankartlar taşıyan binlerce kişi, "Siyasetçiler daha fazla böyle devam edemez. Çünkü bizi karşı karşıya getirip bölüyorlar. Bu ülke bir kere iç savaş gördü. Bir dahasını hak etmiyor." mesajını vermeye çalıştı.
 
Barselona Belediyesi ve Katalonya Özerk Yönetimi Başkanlık Konutu'nun bulunduğu Jaume Meydanı'nı dolduran kalabalık da Katalanca ve İspanyolca "konuşalım" yazılı dövizler taşıdı.
 
Maria adındaki 53 yaşındaki bir gösterici, AA muhabirine, "Ben İspanyol'um ve Katalonya'da yaşıyorum. Katalonya'yı da, İspanya'yı da seviyorum. Artık bu kavgalar, gerginlikler bitsin istiyoruz. Siyasetçiler işlerini yapmalılar. Konuşalım ve sorunları çözelim. Birlikte yaşamak istiyoruz, nefret değil." dedi.
 
Başkent Madrid de hem "Konuşalım" hem de "İspanya için birlik" sloganlarıyla düzenlenen iki gösteriye ev sahipliği yaptı. Madrid Belediyesi önünde toplanan beyaz kıyafetler giymiş kalabalık, siyasetçilere "diyalog" çağrısı yaptı. İspanyol bayraklarıyla Colon Meydanı'nı dolduran binlerce kişi ise Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerine karşı slogan attı.
 
Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerine karşı çıkan İspanya'nın ulusal birliğini ve anayasasını savunan "Katalonya Sivil Toplumu" (SCC) adlı sivil toplum örgütü, Barselona kentinde yarın büyük bir gösteri düzenleyecek. Bunun Barselona'da şimdeye kadar yapılan en büyük bağımsızlık karşıtı gösteri olacağını savunan SCC liderleri, "sessiz çoğunluğu sokağa inmeye" çağırdı.

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