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İspanya'da PKK'ya destek veren 8 kişi için yargılama talep edildi

İspanya'da terör, uyuşturucu kaçakçılığı ve uluslararası suçlara bakan Ulusal Mahkeme'nin yargıcı Eloy Gonzalo, PKK'ya destek vermekle suçlanan 8 kişinin yargılanmasını istedi.

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Ulusal Mahkeme'de yürütülen ve yaklaşık 1 yıl süren soruşturmada sanık 6 İspanyol, 1 Türk ve 1 Alman'ın, AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK'ya destek veren faaliyetler yürüttüğüne kanaatine varan yargıç Gonzalo, sanıkların yargılanmasıyla ilgili iddianamesini sundu. Marksist Leninist Parti'nin (Partido Marxista Leninista) üyesi olan İspanyol 6 sanığın arasında bu partinin kurucusu ve lideri Roberto Vaquero Arribas da bulunuyor.

İspanyol yargıcın sunduğu iddianamede, Alvaro Fernandez Ruiz ve Pablo Diaz Ocampo adlı iki İspanyol sanığın 2014 Aralık ayında Madrid'den Suriye'nin Rojava bölgesine gittiği ve 6 ay süreyle PKK/KCK'ya katıldığı bildirildi. Söz konusu iki kişinin Madrid'den Münih'e, oradan Erbil'e ve sonrasında Suriye'ye geçtikleri kaydedildi. Soruşturmadaki tek Alman vatandaşı Philip Alexander Höher'in de Almanya'da bulunmaları sırasında bu kişilere lojistik destek verdiği öne sürüldü. PKK'nın İspanya'daki temsilcilerinden biri olarak tanınan ve iddianamede terör örgütünün propagandasını yapıp, İspanya'da yandaş bulmaya çalışmakla suçlanan Nizamettin Gül'ün de iki İspanyol'un Madrid'den Suriye'ye kadar olan seyahatlerinin finansmanını sağladığı ifade edildi.

2016 Ocak ayında Madrid, Bilbao ve Valencia kentlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı hemen serbest bırakılmış, Türk vatandaşı Nizamettin Gül ile Roberto Vaquero Arribas ise ödedikleri kefalet sonrasında cezaevinden çıkabilmişti. Operasyon sırasında bazı silahlar ve el yapımı patlayıcılar da ele geçirilmişti.

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