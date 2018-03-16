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İspanya'da polisten kaçan sokak satıcısının ölümü sokak gösterisine yol açtı

İspanya'nın başkenti Madrid'de, Afrikalı bir sokak satıcısının polisten kaçarken kalp krizi geçirerek ölmesi üzerine sokak gösterileri yaşandı.

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İspanya basınına göre, 35 yaşındaki Senegalli sokak satıcısı Mmame Mbage, akşam saatlerinde şehir merkezinde satış yaparken polislerin geldiğini görünce kaçmaya başladı. Polislerin motosikletle takip ettiği yasa dışı göçmen, Madrid'in Lavapies semtindeki evinin yakınlarında kalp krizi geçirince yere düştü.

Mbage müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bunun üzerine Mbage'nin arkadaşları, gerekli incelemeler yapılıp rapor tutulmadan cesedin alınmasını engellemek için sokağı kapattı.

Olayın duyulmasının ardından ayrıca Lavapies semtinde sokak gösterileri de başladı. Yolları kesen semt sakinleri, sık sık "Polis devleti değil sosyal devlet", "Katil polis", "Polis dışarı" sloganları attı.

Polis, otobüs durakları ve bankamatiklere zarar veren, çöp bidonlarını yakan göstericilere güç kullanarak müdahale etti.

El Pais gazetesi, acil servis yetkililerinin, olaylar sırasında 4 sivilin yanı sıra 10 polisin hafif yaralandığını söylediğini yazdı.

El Mundo gazetesi ise polisin akşam saatlerinde sokak satıcılarına müdahale ettiğini ancak yaşamını yitiren Mbage'nin bunlar arasında yer almadığını, iki ayrı olayın birbiriyle karıştırıldığını açıkladığını duyurdu.

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