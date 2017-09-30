İspanya'da referandum öncesi gerginlik: Telekomünikasyon merkezine baskın düzenlendi

Lan Vanguardia gazetesi İspanyol polisinin yarın yapılması planlanan ve Madrid tarafından yasa dışı ilan edilen bağımsızlık referandumu öncesinde Katalan hükümetinin telekomünikasyon ve enformasyon teknolojisi merkezine baskın yaptığını duyurdu.

La Vanguardia iddiayı yerel bir radyo istasyonuna dayandırdı.

Polis ve İspanya İçişleri Bakanlığı ise baskını henüz doğrulamadı.

İspanya'da cuma günü bir yargıç Google'a yasaklı Katalan bağımsızlık referandumu hakkında bilgi veren bir uygulamayı kaldırması emrini vermişti. (haber7)