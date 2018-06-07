İspanya´da yeni kabinede kadınlar çoğunlukta

Merkez sağ eski Başbakan Mariano Rajoy, geçen hafta, İspanya tarihinde Franco´nun diktatörlük döneminden ve İspanya´nın demokrasiye geçişi 1975´ten bu yana ilk kez güvenoyu alamayan başbakan oldu ve hükümetin görevine son verildi.

Yeni Başbakan Sosyalist Parti lideri Pedro Sánchez, yolsuzluk iddialarıyla itibarı zedelenen muhafazakar lider Mariano Rajoy´u koltuğundan indirdikten sonra azınlık hükümetini kurdu.

Yeni hükümetin kabinesinde başbakan dahil toplam 18 koltuğun yüzde 61.1´i kadın vekillerden oluştu. Bu da İspanya ülke tarihinde kabinede görülmüş en yüksek kadın oranı.

Tarihte bakanlarının en az yüzde 50´si kadın olan çok az ülke var; Fransa, İsveç ve Kanada.

Yeni kabinede bilim bakanı ise eski bir astronot.

Kendisinin de bir feminist olduğunu söyleyen yeni Başbakan Sánchez, hükümetinin İspanya toplumu için dönüm noktası olduğunu vurguladı.