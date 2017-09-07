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İspanya'dan 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna giden Katalonya'ya kötü haber

İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya'nın bağımsızlık referandumu kararını askıya aldı.

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İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya'nın 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gitme kararını İspanya Anayasasına aykırı olduğu gerekçesiyle askıya aldı.

Ayrıntılar geliyor...

“YASA DIŞI” OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetim başkanı Carles Puigdemont, İspanyol hükümetince "yasa dışı" olduğu çok önceden açıklanan, 1 Ekim'de bağımsızlık yanlısı referanduma gidilmesi kararını imzalamıştı.

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