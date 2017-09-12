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İspanya mahkemesi Katalonya'ya bağımsızlık veren yasayı askıya aldı

İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya'ya yasal çerçevede bağımsız devlet kurma hakkı veren yasayı askıya aldı.

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İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya'ya bağımsız devlet kurma hakkı veren yasayı askıya aldı. 
 
Katalonya eyaleti, 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gideceğini ilan etmişti.

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