İspanya mahkemesi Katalonya'ya bağımsızlık veren yasayı askıya aldı
İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya'ya yasal çerçevede bağımsız devlet kurma hakkı veren yasayı askıya aldı.
İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya'ya bağımsız devlet kurma hakkı veren yasayı askıya aldı.
Katalonya eyaleti, 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gideceğini ilan etmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.