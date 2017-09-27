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İspanya'dan Monica Bellucci'ye kariyer ödülü

San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde İtalyan aktris Bellucci'ye kariyer ödülü verildi

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İspanya'nın San Sebastian kentinde bu yıl 65'incisi düzenlenen San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde ünlü İtalyan aktris Monica Bellucci'ye kariyer ödülü takdim edildi.

Festivalde 1986'dan bu yana verilen "Donostia" adlı kariyer ödülünü almak için şehre gelen Bellucci, basın toplantısında, ödülden dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi.

İtalyan sinema sanatçısı Belluci, "Öncelikle çalıştığım tüm yönetmenlere teşekkür ederim. Tüm dünyayı dolaştım ve farklı kültürler tanıdım. İnsani tecrübelerin yoğun olduğu bir iş yapıyorum ve işim sayesinde kendi kişiliğimi çok zenginleştirdim. Rol aldığım filmlerden bazıları büyük başarı elde ederken bazıları aynı şansı yakalayamadı ama hepsi benim için büyük tecrübe oldu. Eğer geçmişe dönebilsem yine aynı filmlerde oynardım çünkü hepsi bana çok şey öğretti." diye konuştu.

"Sinema arzum, bu işe başladığım ilk günkü gibi" diyen 52 yaşındaki Bellucci, "Ben halen öğrenecek çok şeyim olduğuna inanıyorum. Şu an planlarım arasında olmasa da gelecekte yapımcılık, senaryo yazarlığı veya yönetmenliği deneyebilirim." ifadesini kullandı.

Monica Bellucci, "Sinema yıldızı nasıl olunur?" sorusu üzerine, "Hayatta sadece bir kişi seni bir yıldız gibi hissettirir, o da annendir. Eğer annen sana bir yıldız gibi davranır, o hissi verirse yıldız olursun. Diğer türlü bir yıldız olsan da aslında hiçbir şey olmamışsındır." cevabını verdi.

San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde, Bellucci'nin başrolünü oynadığı, yönetmenliğini Giuseppe Tornatore'nin yaptığı 2000 yılı yapımı "Malena" adlı film de gösterilecek.

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