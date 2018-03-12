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İsrail, 10 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

İsrail Deniz Kuvvetlerinin, Gazze sahili açıklarında avlanan Filistinli 10 balıkçıyı gözaltına aldığı ve 3 tekneye el koyduğu bildirildi.

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Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin sahil şeridinde balık avlamaya çalıştıkları sırada 10 Gazzeliyi gözaltına aldığını ve 3 tekneye de el koyduğunu belirtti.

Balıkçıların gözaltına alınmasıyla ilgili İsrail ordusundan herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail yönetimi, 3 Nisan 2016'da Gazzeli balıkçıların avlanma menzilinin 6 milden 9 mile yükseltilmesine izin vermiş ancak aynı yılın haziran ayında tekrar 6 mile çekmişti. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor. Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

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