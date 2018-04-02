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İsrail 16 bin 250 Afrikalı göçmeni sınır dışı edecek

İsrail, 16 bin 250 Afrikalı göçmeni Batılı ülkelere gönderecek.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler'le (BM) varılan anlaşma kapsamında ülkedeki Afrikalı göçmenlerin 16 bin 250'sinin sınır dışı edilerek Batılı ülkelere gönderileceğini duyurdu. 

Netanyahu: Terör saldırısından daha kötü

Netanyahu geçen ay yaptığı bir açıklamada, Afrikalı göçmenlerin İsrail'e gelmesini "şiddetli terör saldırılarından çok daha kötü bir olay" şeklinde tanımlamıştı.

İsrail meclisi (Knesset), Aralık 2017'de yasa dışı sığınmacıların ülkeden zorla çıkarılmasına izin veren yasayı geçirmişti. Buna göre sınır dışı edilmeye "razı" olmayan göçmenlerin hapse atılması öngörülüyordu ancak bu uygulama İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından durduruldu.

İsrail'de tamamına yakını Eritre ve Sudan'daki savaş ve katliamlardan kaçan yaklaşık 40 bin Afrikalı göçmen bulunuyor. Afrikalı göçmenlerin büyük çoğunluğu Hristiyan, bir kısmı da Müslümanlardan oluşuyor.

İsrail hükümeti bunlarlara mülteci statüsü vermeyi reddediyor. 

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