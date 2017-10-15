İsrail, 16’sı çocuk 18 kişiyi gözaltına aldı!
Batı Şeria'da Cenin kasabasının güneyindeki Yabad'da İsrail güvenlik güçleri 2 Filistinliyi evlerine girerek gözaltına aldı.
- İHA
Mahalli kaynaklar Cumartesi sabahı İsrail askerlerinin birkaç askeri araçla Yabad kasabasına girerek iki eve baskın düzenleyip iki kişiyi gözaltına aldıklarını söyledi. Diğer taraftan İsrail güvenlik güçlerinin Cuma günü akşamleyin Batı Şeria’nın al Halil bölgesinde çıkan kavgadan dolayı 16 küçük çocuğu gözaltına aldığı bildirildi.
Tam silahlı İsrail güvenlik güçleri, Al Halil’in tarihi kısmına dalıp göz yaşartıcı bomba attıktan sonra çıkan kavgada 16 çocuğu gözaltına aldı. Gözaltına alınan çocukların bilinmeyen bir yere götürüldüğü bildirildi. Göz yaşartıcı bombalara maruz kalan çocukların nefes almakta güçlük çektiği de belirtildi.
Filistin irtibat bürosundan bir yetkili, yaşı küçük olan çocukların daha sonra serbest bırakıldıklarını
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