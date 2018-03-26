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İsrail 2017'de Filistinli bedevilere ait 2 binden fazla evi yıktı

İsrail'in geçen yıl 'ruhsatsız' olduğu iddiasıyla Filistinli bedevilere ait 2 bin 220 evi yıktığı ya da yıkılmasına neden olduğu bildirildi.

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İsrail İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2017'de ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılan Arap bedevilere ait evlerin sayısının bir önceki yıla göre ikiye katlandığı belirtildi. Açıklamada, 2016'da bedevilere ait bin 158, 2017 yılında ise 2 bin 220 evin yıkıldığı aktarıldı.

Söz konusu evlerin yüzde 70'inin ağır para cezasına çarptırılmaktan korkan sahipleri tarafından yıkıldığı kaydedildi.

Filistinli bedeviler, İsrail makamlarının kendilerine evlerini yıkmaları konusunda baskı yaptığını ifade ediyor.

İsrail, Necef bölgesindeki Filistinli bedevilerin arazi mülkiyetini tanımıyor, ev inşa etmelerine izin vermiyor ve onları göçe zorluyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail şimdiye kadar, 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu

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