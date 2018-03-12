Kudüs ve Kutsal Mekânlara Destek için İslam-Hristiyan Komisyonu Genel Sekreteri Hanna İsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail, ödeyemeyeceklerini bile bile kiliselerden geriye dönük vergi kapsamında yaklaşık 191 milyon dolar istiyor. İsrail, kiliselerin mülklerini ele geçirmeye çalışıyor." dedi.

Batı Şeria'daki Birzeit Üniversitesi'nde uluslararası hukuk profesörü olarak görev yapan, önde gelen Hristiyan aktivistlerden İsa, araştırmaları sonucu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki gayrimenkullerin yüzde 29'unu İslami vakıfların, yüzde 28'ini ise Hristiyan vakıflarının oluşturduğunu tespit ettiğini aktardı.

Kiliselere ait mülkler kapsamında arazi, dükkân, okul, hastane ve otellerin yer aldığını kaydeden İsa, "Kiliseler, ne Kudüs'teki İsrail belediyesine ne de başka bir İsrail kurumuna Kudüs statükosunu ihlal ettiği gerekçesiyle herhangi bir ücret ödemeyi kabul ediyor." diye konuştu.

İsrail karşısında Müslüman-Hristiyan dayanışması

İsa, Hristiyan dünyasının en kutsal mekânlarından Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nin, İsrail'in kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirme planına tepki olarak kapatılmasına da değindi.

"Kilisenin kapatılması, Hristiyan dünyasını vicdanen rahatsız ettiği düşünülürse bu Hristiyanlar için bir felaket." diyen İsa, İsrail'in söz konusu planı askıya almasını, "Kudüslülerin; Hristiyan ve Müslümanların işgalci İsrail karşısındaki başarısı" şeklinde değerlendirdi.

İsa, "Hristiyan ve Müslümanlar, geçen sene İsrail hükümetinin, Mescid-i Aksa'nın girişine elektronik kapı yerleştirilmesi girişiminde zafer kazanmıştı, şimdi de Kıyamet Kilisesi'nde." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, bir "Yahudi kenti" olduğu düşüncesiyle tüm Kudüs'ü vergi uygulamalarıyla kontrol altına almayı hedeflediğini belirten İsa, bunu ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması ve ülkesinin İsrail büyükelçiliğini oraya taşıma kararına dayandırdığını aktardı.

"İsrail Hristiyanlara ait mülklerin yüzde 80'ine el koydu"

Hanna İsa, İsrail'in, bölgeden ayrılmaları için Kudüs'teki Hristiyanlara baskı uyguladığına işaret ederek, "İsrail işgalden bu yana kentte Hristiyanlara ait mülklerin yüzde 80'ine el koydu. Kudüs'teki Hristiyan varlığı, işgal güçlerinin eylemleri için bir tehdit." dedi.

İsrail'in Hristiyanlar ve Yahudiler arasında bir din savaşı başlatmaya çalıştığını dile getiren İsa, Kudüslü varlığını korumak için Arap ve Müslüman devletlere "tek bir strateji, kaynak ve plan benimsenmesi" çağrısında bulundu.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, daha önce yaptığı açıklamada, kentteki kilise ve bu kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirme niyeti olduğunu açıklamıştı. Belediye, 882 kilise mülkünü vergiye bağlayacağını, yıllardır süregelen "vergiden muaf olma" durumunu kaldıracağını ve vergisi ödenmeyen mülklere el konulacağını beyan etmişti.

Kentteki önde gelen Hristiyan din adamları, İsrail'in bu planına tepki olarak Kıyamet Kilisesi'ni kapatma kararı almış, ardından İsrail makamları, kiliseleri vergiye bağlama planının askıya alındığını açıklamıştı.