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İsrail askerleri 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı

İsrail askerleri Kudüs kentinde 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı.

  • İHA
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İsrail askerleri bugün Kudüs’ün doğusundaki Al-Issawiya kasabasında 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı. Görgü tanıkları, çok sayıda İsrail askerinin gelip küçük çocuğu açıklamadıkları bir yere götürdüklerini söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütünden yapılan açıklamaya göre 5 bin 900 Filistinlinin İsrail hapishanelerinde tutulduğu, bunların arasında 291’inin de çocuk olduğu biliniyor.

 

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