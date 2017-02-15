Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail askerleri 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 20 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın orta bölgelerindeki Naaleyn, Kefr Naame, Kefr Akab beldeleri ile güneydeki Sair, Husan ve Dura köylerinde operasyon düzenleyen askerler, 20 Filistinliyi gözaltına aldı.
 
Açıklamada gözaltı gerekçelerine ilişkin bilgi verilmedi.
 
İsrail güçleri çeşitli gerekçelerle hemen her gün Filistinlilere yönelik operasyonlar düzenliyor.
 
Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail hapishanelerinde aralarında 300 çocuğun da olduğu yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Soros'a 'Avrupa'nın Fetullah Gülen'i' benzetmesi

Soros'a 'Avrupa'nın Fetullah Gülen'i' benzetmesi

Kulübenin içini lüks bir ev yaptı

Kulübenin içini lüks bir ev yaptı

Telefon satılmadan önce güvenlik için yapılması gerekenler

Telefon satılmadan önce güvenlik için yapılması gerekenler

Lüksemburg´da yolcu treni ile yük treni çarpıştı

Lüksemburg´da yolcu treni ile yük treni çarpıştı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA