İsrail askerleri 3 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, 3 Yahudi yerleşimciyi öldürmek suçlamasıyla tutuklu bulunan Ömer el-Abd'i öven şarkılar yapan Filistinli sanatçı ve iki arkadaşını gözaltına aldı.

Filistinli şarkıcı Ömer el-Bergusi'nin amcası Abdulkerim el-Bergusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin ailenin Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki evine baskın düzenleyerek yeğenini gözaltına aldığını ve evde bulunan ses kayıt cihazlarına el koyduğunu söyledi.

"Baskın sırasında bir İsrail subayı, Ömer'in şarkılarında şiddete teşvik edici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındığını söyledi." diyen Bergusi, Yahudi yerleşimciler tarafından yeğenine karşı sosyal medyada yoğun bir kışkırtma kampanyası yürütüldüğünü belirtti.

Bergusi, yeğeninin arkadaşlarından müzisyen Naci er-Rimavi ve stüdyo sahibi Nezzal el-Bergusi'nin de bu sabah Ramallah'ın Kober köyünde gözaltına alındığını aktardı.

Gözaltına alınan şarkıcı Ömer el-Bergusi, son zamanlarda çıkardığı albümünde, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Yahudi yerleşimciyi öldüren Filistinli Ömer el-Abd'e övgüde bulunmuştu.

Bergusi bazı şarkılarında, "Arap Kober'de otomatik silah sesi duydum, Ömer çalılıkları aşarak saldırıyı gerçekleştirdi" ifadelerine yer vermişti.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri üzerine 21 Temmuz'da Halamiş yerleşim biriminde 3 Yahudi yerleşimcinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Filistinli Abd olayın ardından gözaltına alınmıştı.

İsrail güçleri, 16 Ağustos'ta Abd'in Kober köyünde bulunan evini yıkmıştı. İsrail askeri mahkemesi de Abd’in annesini 1 ay, babasını 2 ay, iki kardeşi ile amcasını da sekizer ay hapis cezasına çarptırmıştı.