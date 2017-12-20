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İsrail askerleri 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, fanatik Yahudi yerleşimcilerin 'Yusuf makamına' girmesine tepki gösteren Filistinlilere müdahale etti, 3 kişi yaralandı.

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Yahudi yerleşimcilerin "Yusuf makamına" girmesi üzerine gerginlik yaşandığı, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.
 
Görgü şahitlerine göre, İsrail askerlerinin eşlik ettiği bir grup fanatik Yahudi yerleşimci, Nablus'un doğusunda yer alan Balata beldesinde Hazreti Yusuf'un makamı olarak kabul ettikleri türbeye girdi. Duruma tepki gösteren Filistinlilere, askerler müdahale etti.
 
Filistinli sağlık kaynakları, İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi ile müdahale ettiği olayda 3 Filistinlinin yaralandığını, onlarca kişinin de gazdan etkilendiğini aktardı.
 
Balata beldesindeki olaylarda Filistinli gençlerin ise İsrail askerlerine ateşe verdikleri araba lastikleri ve taşlarla karşılık verdiği kaydedildi.
 
Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf makamında", Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğunu kaydederek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf Duveykat isimli bir Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

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ado20.12.2017 10:41
bu abdenin yakasını bırakın size emzik vermez herhalde elinizdeki kozları lütfen oynayın ya bu israili kim palazlattı türkiye şimdi ceremesini çekiyoruz bütün satılan mallar israilin ya sizde hiç utanma arlanma yokmu ya ne ağlıyorsunuz kapat üsleri alma malını bak neler oluyor giden heronlara ne kadar para verdiniz heronlar nerede vermdiler tabi sizde kuzu kuzu kabüllendiniz millet olarak parasını geri istiyoruz
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