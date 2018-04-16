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İsrail askerleri 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğu sınırındaki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine katılan 3 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sınırdaki göstericilerden 3'ünün yaralandığını belirtti. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yıl dönümü kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor. İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden beri 35 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazla Filistinli yaralandı.Filistinliler, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

 

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