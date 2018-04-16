İsrail askerleri 30 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
- AA
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'da gece düzenlenen operasyonlarda "güvenliği etkileyen halk faaliyetlerine katıldıkları" iddiasıyla 30 Filistinli gözaltına alındı. Açıklamada gözaltılara ilişkin başka ayrıntı verilmedi.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hemen her gün evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Resmi verilere göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.