Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail askerleri 30 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'da gece düzenlenen operasyonlarda "güvenliği etkileyen halk faaliyetlerine katıldıkları" iddiasıyla 30 Filistinli gözaltına alındı. Açıklamada gözaltılara ilişkin başka ayrıntı verilmedi.
 
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hemen her gün evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
 
Resmi verilere göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK nefes kesti

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK nefes kesti

Ruslar dünyanın merkezine indi

Ruslar dünyanın merkezine indi

Yıllar Yeşilçam'ın ünlülerini böyle eskitti

Yıllar Yeşilçam'ın ünlülerini böyle eskitti

ABD'nin vurduğu yerler uydudan görüntülendi

ABD'nin vurduğu yerler uydudan görüntülendi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA