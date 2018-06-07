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İsrail askerleri 7 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Nablus kentine yaptığı baskında 7 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

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Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Nablus'a düzenlediği baskında Filistinli gençlere sert müdahalede bulundu. Çıkan olaylarda biri ağır olmak üzere 7 Filistinli yaralandı.

Açıklamada ayrıca, İsrail askerlerinin kullandığı plastik merminin Filistinli bir gencin yüzüne isabet ettiği, gencin kentteki En-Necah Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Nablus kentine baskın düzenlediğini ve birçok evde arama yaptığını söyledi.

Baskına taş atarak ve araba lastikleri yakarak karşılık veren Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında yaşanan arbedede askerlerin, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandığı belirtildi.

İsrail askerleri genellikle, “arananları” gözaltına alma iddiasıyla işgal altındaki Batı Şeria'daki kent, belde ve köylere baskınlar düzenliyor.

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