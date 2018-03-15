Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayzeriye beldesindeki gösteriye müdahale eden İsrail askerleri, 9 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı, 2 kişinin ise vücudunda yanıklar oluştu. Açıklamada, 27 Filistinlinin de atılan gazdan etkilendiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığı 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.

İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.