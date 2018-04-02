İsrail askerleri Batı Şeria'da 12 Filistinli'yi yaraladı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistinliler'in başlattığı Büyük Dönüş Yürüyüşü’nün 4. gününde 12 Filistinli'nin Gazze sınırının çeşitli yerlerinde İsrail askerleri tarafından ateşli silahlarla yaralandığını açıkladı. Saldırıda yaralananların hastaneye kaldırıldığını bildiren Bakanlık, birçok kişinin tedavisinin devam ettiğini belirtti.