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İsrail askerleri Batı Şeria'da 12 Filistinli'yi yaraladı

İsrail askerleri, Filistinliler'in başlattığı Büyük Dönüş Yürüyüşü’nün dördüncü gününde 12 Filistinli'yi yaraladı.

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Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistinliler'in başlattığı Büyük Dönüş Yürüyüşü’nün 4. gününde 12 Filistinli'nin Gazze sınırının çeşitli yerlerinde İsrail askerleri tarafından ateşli silahlarla yaralandığını açıkladı. Saldırıda yaralananların hastaneye kaldırıldığını bildiren Bakanlık, birçok kişinin tedavisinin devam ettiğini belirtti.

 

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