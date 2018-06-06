İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde İsrail askerleri 21 yaşındaki İzzettin et-Tamimi'yi şehit etti.

Yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin bu sabah Nebi Salih'e baskın düzenlediğini, baskın nedeniyle İsrail askerleri ile belde sakinleri arasında arbede yaşandığını aktardı.

Yaşanan arbede sırasında İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan Tamimi ağır yaralandı.

İsrail askerleri, ağır yaralı genci de yanlarına alarak bölgeden ayrıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 21 yaşındaki Tamimi'nin şehit olduğunu açıkladı.

- İsrail askerleri yaralının hastaneye kaldırılmasına izin vermedi

Olayla ilgili AA muhabirine konuşan Nebi Salih beldesi sakinlerinden Besim et-Tamimi, İsrail askerlerinin yaralı Filistinlinin hastaneye kaldırılmasına izin vermediğini belirtti.

Sosyal medyada yer alan görüntü de Tamimi'nin verdiği bilgiyi doğrular nitelikte.

Olaydan kısa bir süre sonra kaydedildiği tahmin edilen görüntüde vurulan Filistinlinin yerde yattığı, İsrail askerlerinin ise yaralının çevrede toplanan Filistinliler tarafından hastaneye kaldırılmasına izin vermediği görülüyor.

Görüntüde Filistinli bir kişinin yaralının acil olarak hastaneye kaldırılması gerektiğini söylediği duyuluyor.

İsrail askerlerine "Sizin insanlığınız yok" diye tepki gösteren kişinin "bizi de öldürün" diye bağırdığı duyuluyor.

Daha sonra İsrail askerleri yaralı Filistinliyi alarak bölgeden ayrıldığı görülüyor.

İsrail ordusu ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.