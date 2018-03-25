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İsrail askerleri Batı Şeria'da okula baskın düzenledi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir liseye baskın yapan İsrail askerleri, 2 Filistinli öğrenciyi plastik mermiyle yaraladı.

  • AA
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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir liseye düzenlediği baskında 2 Filistinli öğrencinin yaralandığı bildirildi.
 
Lisenin bulunduğu Burin beldesi sakinlerinden Hitam en-Neccar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin bir grup Yahudi yerleşimciyle okula baskın yaptığını söyledi.
 
Askerlerin baskın sırasında plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığını belirten Neccar, iki öğrencinin plastik mermi ile yaralandığını aktardı.
 
"Okul neredeyse her gün Yahudi yerleşimciler ve askerlerin baskınına maruz kalıyor"
Neccar, "Okul, 8 dönüm arazisine el konulma kararı çıktığından bu yana neredeyse her gün Yahudi yerleşimciler ve askerlerin baskınına maruz kalıyor." dedi.
 
İsrail, 55 dönümlük okul arazisinin 8 dönümüne el koyma kararını bir hafta önce Burin Belediye Meclisi ile okul idaresine iletmişti. 

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