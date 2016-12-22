Ýsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü

Batý Þeria’nýn Ramallah kentinde Filistinli bir gencin Ýsrail askerlerinin açtýðý ateþ sonucu hayatýný kaybettiði bildirildi.

Görgü tanýklarýndan alýnan bilgiye göre, Ramallah'ýn güneyinde yer alan Kefer Akab beldesinde bir ailenin evini yýkan Ýsrail güçleri ile Filistinliler arasýnda arbede çýktý. Ýsrail güçlerinin göz yaþartýcý gaz, plastik ve gerçek mermiyle müdahale etmesi sonucu 19 yaþýndaki Muhammed Harub isimli Filistinli vuruldu.

Hastane kaynaklarý da Ramallah'taki bir hastaneye aðýr yaralý olarak kaldýrýlan gencin, tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadýðýný kaydetti.

Söz konusu arbedenin, ekim ayýnda Kudüs'te iki Ýsraillinin öldürülmesi ve 4 kiþinin yaralanmasýndan sorumlu tutularak öldürülen Misbah Ebu Subeyh'in ailesine ait evin Ýsrail güçlerince yýkýlmasý üzerine çýktýðý ifade edildi.

Öte yandan Ýslami Cihad Hareketi liderlerinden Muhammed Allan'ýn, sabahýn erken saatlerinde Batý Þeria'da gözaltýna alýndýðý belirtildi.

Allan'ýn babasý Nasr Allan, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Ýsrail askerlerinin, Batý Þeria'nýn kuzeyindeki Nablus kenti yakýnlarýnda yer alan Aynabus beldesinde evine yaptýklarý baskýnla oðlunu gözaltýna aldýklarýný ifade etti.

Baba Allan, oðlunun çaðrýldýðý halde emniyete gitmediði için gözaltýna alýndýðýný aktardý.