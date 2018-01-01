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İsrail askerleri, evine baskın düzenledikleri Filistinli milletvekilini gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, Filistin Yasama Konseyi milletvekili Nasır Abdulcevad'ı gözaltına aldığı bildirildi.

  • AA
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Abdulcevad'ın Ramallah'taki evine bu sabah baskın düzenledi. Evde arama yapan İsrail askerlerinin, daha sonra milletvekilini gözaltına aldığı belirtildi.

Hamas'a bağlı Değişim ve Reform Bloku'nda milletvekili olan Abdulcevad'ın gözaltına alınmasıyla ilgili İsrail yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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