İsrail askerleri Filistinli balıkçıyı yaraladı
Gazze açıklarında avlanan Filistinli bir balıkçının İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı bildirildi.
- AA
Gazze açıklarında avlanan Filistinli bir balıkçının İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı bildirildi.
Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli balıkçı İyad Ebu el-Amreyn'in İsrail deniz kuvvetlerine bağlı askerlerin açtığı ateş sonucu 4 plastik kurşunla yaralandığını söyledi.
Ayaş, balıkçının avlanma sınırları içinde vurulduğunu ifade etti.
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