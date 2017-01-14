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İsrail askerleri Filistinli balıkçıyı yaraladı

Gazze açıklarında avlanan Filistinli bir balıkçının İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı bildirildi.

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Gazze açıklarında avlanan Filistinli bir balıkçının İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı bildirildi.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli balıkçı İyad Ebu el-Amreyn'in İsrail deniz kuvvetlerine bağlı askerlerin açtığı ateş sonucu 4 plastik kurşunla yaralandığını söyledi.

Ayaş, balıkçının avlanma sınırları içinde vurulduğunu ifade etti.

 

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