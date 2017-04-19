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İsrail askerleri Filistinli bir genci vurdu

İsrail askerlerinin, araçla saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş ettiği Filistinli genç hayatını kaybetti.

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İşgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentinin güneyinde Gush-Etziyon yol ayrımında bulunan İsrail askerleri, arabayla saldırı girişiminde bulunduğunu öne sürdükleri Filistinli bir genci ateş açarak öldürdü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail askerleri, Gush-Etziyon kavşağında araçla saldırı girişiminde bulunan bir Filistinliyi etkisiz hale getirdi. Filistinlinin yaptığı saldırıda bir Yahudi yerleşimci hafif yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da "İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 21 yaşındaki Filistinli genç Suheyb Musa Meşhur Meşahire hayatını kaybetti." değerlendirmesinde bulunuldu.

Son dönemde İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarındaki artış dikkati çekiyor. İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" veya "araçla ezme girişiminde bulunduğu" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürüyor.

İnsan hakları örgütleri, İsrail'i, saldırıda bulunduğu iddiasıyla Filistinlilere yargısız infaz uygulamakla suçluyor.

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