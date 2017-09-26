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İsrail askerleri Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Abdurrahman Avad isimli Filistinli gazeteciyi gözaltına aldığı bildirildi.

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Avad'ın eşi Sina Abdulhafiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde Ramallah'ın batısındaki Budrus beldesinde bulunan evlerine kapıyı kırarak baskın yaptığını ve eşini gözaltına aldığını belirtti.

Sina Abdulhafiz, evde arama yapan İsrail askerlerinin gözaltı gerekçesine ilişkin bilgi vermediğini söyledi. İsrail ordusu da konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Abdurrahman Avad, Filistin basın ajansı SAFA'da muhabir olarak çalışıyor.

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