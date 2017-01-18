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İsrail askerleri Filistinli şoförü öldürdü

Bugün şafak vakti Ummu Hayran bölgesine yıkım kararını gerçekleştirmek için giren İsrailli askerler, yoldan geçen bir araca ateş açtı. 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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İsrail hükümeti, Filistnlilerin yaşadığı Ummu Hayran bölgesi hakkında yıkım kararı aldı.

Yıkımı kararını uygulamak için bölgeye giden ekiplere, İsrail askeri eşlik etti etti.

Ev sahiplerinin direnişiyle karşılaşan İsrailli askerler, yıkım kararına karşı direnen Filistinlilere sert müdahalede bulundu.

Çıkan arbedede bir araç şoförü şüpheli olduğu iddia edilerek vuruldu. İsrail askerinin sert müdahalesi sonucu 4 Filistinli yaralanırken, vurulan şoför hayatını kaybetti..

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