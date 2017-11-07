İsrail askerleri Filistinlilere ait 3 evi yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.

Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki Tubas kentinin doğusunda bulunan Çiftlik kasabasında tuğla ve betondan inşa ettikleri evleri yıkılan üç Filistinli aile evsiz kaldı.

Yıkım esnasında olay yerinde bulunan AA muhabiri, çok sayıda İsrail askerlerinin kasabaya baskın yaptığını ve beraberlerinde gelen buldozerlerin üç evi yıktığını söyledi. Yıkılan evlerin iki yıl önce inşa edildiği ve bölgeyi işgal altında tutan İsrail otoritesinin ev sahiplerine "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle evlerinin yıkılacağını yazılı olarak ilettiği bildirildi.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Anlaşmaya göre nihai çözüm sağlanana kadar taraflar sahadaki gerçekliği değiştirecek adımlar atmayacaktı. Ancak İsrail bu bölgeye, Oslo Anlaşmasını ihlal ederek Yahudi yerleşimcileri yerleştirmeye ve askeri karargahlar kurmaya devam etti.

İsrail'in fiili işgali altında olan Batı Şeria'da yaklaşık 400 bin, Doğu Kudüs'te ise 200 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buradaki Yahudi yerleşimlerin tümü yasa dışı kabul ediliyor.

Batı Şeria'da 2,5 milyonun, Doğu Kudüs'te de 300 binin üzerinde Filistinli yaşıyor. İki milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi ise 2007'den bu yana İsrail ablukası altında bulunuyor.