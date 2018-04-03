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Almanya'da tramvay kazası: 20 yaralı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Duisburg kentinden iki tramvayın tünelde birbirlerine sürtünmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Duisburg'un Meiderich semti, “Auf dem Damm" durağında iki tramvayın birbirlerine sürtünmeleri sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.  Olay yerine 30 itfaiye aracı ve 80 itfaiye erinin sevk edilirken, yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

  

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