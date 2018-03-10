İsrail askerleri gerçek mermi ile Filistinli bir genci katletti

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nablus'a bağlı Orif beldesinde Filistinli bir gencin İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybettiği, Filistinli bir gencin de yaralandığı belirtildi.

Bacağından yaralanan gencin Nablus kentinde bulunan Rafidiya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, şehit olan Filistinli gencin kimliğine ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

Orif Belde Belediye Başkanı Mazin Şahada ise AA muhabirine, Nablus yakınlarındaki Yitzhar Yahudi yerleşim birimi sakini yerleşimcilerin İsrail askerleri korumasında beldeye baskın düzenlediğini belirtti.

Başkan Şahada, Filistinli gençlerin de baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcilere boş şişe ve taşlarla karşılık verdiğine vurgu yaparak, İsrail askerlerinin olaya plastik ve gerçek mermiyle müdahale etmesi sonucu 19 yaşındaki Umeyr Ömer Şahada adlı Filistinli bir gencin şehit olduğunu söyledi.

İsrail askerleri dün de El Halil kentinin Ez-Zaviye bölgesinde yaşanan olaylara gerçek mermi ile müdahale etmesi sonucu göğsünden vurulan 24 yaşındaki Muhammed Zeyn Fezza el-Caberi adlı Filistinli bir genci katletmişti.

Nablus'un çevresinde bulunan küçüklü büyüklü 39 Yahudi yerleşim biriminde yaklaşık 40 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor ve söz konusu yerleşimciler zaman zaman İsrail askerleri korumasında Filistin beldelerine baskın düzenliyor ve Filistinlilere yönelik çeşitli saldırılarda bulunuyor.