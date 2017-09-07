İsrail askerleri Kudüs'te 10 Filistinli genci yaraladı

Filistin Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin ayrım duvarının arkasında kalan Ebu Diys Mahallesi'ne düzenlediği baskında Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında yaşanan olaylarda 10 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail askerlerinin, kendilerine taşlarla karşılık veren Filistinli gençlere yönelik, göz yaşartıcı gaz, ses bombaları, gerçek ve plastik mermilerle karşılık verdiği belirtilen açıklamada, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Filistinlilerin olay yerinde tedavi edildiği ifade edildi.

Görgü tanıklarına göre, İsrail askerlerinin mahallede baskın sırasında kullandığı ses ve gaz bombalarının düştüğü bir dükkanın yandığı ancak olayda yaralananın olmadığı kaydedildi.

İsrail askerleri, genellikle Doğu Kudüs’ün banliyöleri sayılan ve ayrım duvarının arkasında kalan Ebu Diys ve Ayzeriyye mahallelerine gözaltı ve çeşitli nedenlerle operasyon düzenliyor. Bu operasyonlar sırasında Filistinli gençlerle İsrail güçleri arasında arbede yaşanıyor.