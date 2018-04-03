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İsrail askerleri, Shu'fat mülteci kampına saldırdı

İsrail askerlerinin, Shu'fat mülteci kampına ses bombalarıyla saldırdığı ve Filistinli gençlerle İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandığı açıklandı.

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İsrail askerleri, kuzeydoğu Kudüs'teki Shu'fat mülteci kampına saldırdı. İsrail askerlerinin, kampın içerisine çok sayıda ses bombası attığı aktarıldı. Ayrıca Kudüs'te kampın içerisinde Filistinli gençlerle İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandığı kaydedildi.
 
Öte yandan dün İsrail askerleri, kampta yaşayan iki kadın dahil olmak üzere 6 Filistinli genci gözaltına aldı.

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