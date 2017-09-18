İsrail askerlerinden El Halil'de gösteriye müdahale

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil’de, İsrail’in kentteki ihlallerini protesto amacıyla Filistinliler tarafından düzenlenen yürüyüşe müdahale etti.

Filistinliler, İsrail’in El Halil’deki Yahudi yerleşimcilerin resmi işlemlerinin Filistin Yönetimi’ne bağlı belediyeden ayırması ve kentte Filistinlilerin günlük hayatını zorlaştıran uygulamaları protesto amacıyla gösteri düzenledi.

Göstericiler, İsrail’in El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim’e giriş çıkışlarda ve kentin eski şehir bölgesinde kurduğu barikat ve kontrol noktalarının kaldırılması talebinde bulundu, işgal karşıtı çeşitli sloganlar attı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yerleşim Karşıtı Gençler Topluluğu Koordinatörü İsa Amr, İsrail askerlerinin güç kullanarak göstericilere müdahale ettiğini, Filistinlilerin Harem-i İbrahim’e ulaşmalarını engellediğini ifade ederek, olayda yaralananın olmadığını kaydetti.

Filistinlilerin çocuklarını dövmeye kalkıştılar

İsrail askerlerinin ayrıca olayı takip eden gazeteci Hazım Bedr’i gözaltına aldığını belirten Amr, Yahudi yerleşimcilerin de yürüyüşe katılan Filistinlilerin çocuklarını dövmeye kalkıştıklarını ifade etti.

İsrail askerleri, El Halil kentindeki hazreti İbrahim'in kabrinin bulunduğu Harem-i İbrahim camisinin girişine kurduğu turnikeler aracılığıyla Müslümanların kutsal mabede girişine izin veriyor. Ayrıca eski şehir bölgesinde kurduğu kontrol noktalarıyla da Filistinlilerin günlük yaşamlarını olumsuz etkiliyor.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman Ağustos ayında yaptığı konuşmada, El Halil kentinin orta kesiminde yaşayan yaklaşık bin Yahudi yerleşimcinin Ramallah yönetimine bağlı belediyeden ayrılması yönünde karar aldıklarını açıklamıştı.

İsrail ile Filistin arasında 1997'de yapılan anlaşma ile El Halil kenti, H1 ve H2 olmak üzere iki kısma ayrılmıştı. Kentin yüzde 80'i tümüyle Filistin yönetiminin kontrolüne, yüzde 20'lik bölümü ise güvenlik bakımından İsrail'e, idari olarak ise Filistin'e bağlanmıştı.