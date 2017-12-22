İsrail askerlerinin müdahalesinde bir Filistinli şehit oldu

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için düzenlenen gösterilere müdahalesinde bir Filistinlinin şehit olduğu, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze sınırında yüzlerce Filistinli genç, ABD’nin Kudüs’ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto etti. İsrail askerleri, göstericilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, eylemciler taş ile karşılık verdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzey kesimindeki Cibaliya beldesinde düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu göğsünden yaralanan Zekeriya el-Kefarine'nin (24) şehit olduğunu belirtti.

Kudra, ayrıca Han Yunus kentinde düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin 2 Filistinliyi yaraladığını ifade etti.

Batı Şeria'da 4 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 4 Filistinlinin plastik mermilerle yaralandığı, onlarca Filistinlinin ise gazdan etkilendiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Beytullahim ve Selfit kentlerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 4 Filistinli plastik mermilerle yaralandı. Yaralı Filistinliler bakanlığa bağlı acil sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Aralarında bir gazeteci ile bir sağlık görevlisinin de bulunduğu gazdan etkilenen onlarca kişiye ise olay yerinde müdahale edildi.

Ramallah ile Bira kentlerinin girişindeki gösteriler sırasında ise İsrail askerleri Filistinli bir genci gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil, Kudüs ile Ramallah arasındaki Kalendiye kontrol noktası ve Ramallah'ın Belin, Nalin ve Nebi Salih beldelerinde düzenlenen gösterilere müdahale etti.

Tulkerm, Kefer Kadum, Kalendiye ve Nablus'un güneyindeki kontrol noktalarında da İsrail askerleri ile Filistinli göstericiler arasında arbede yaşandı.

Müdahaleler sırasında İsrail askerleri göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermiler kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını açıkladığı 6 Aralık'tan bu yana başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleyen Filistinlilere İsrail güçlerinin müdahalelerinde yüzlerce Filistinli yaralandı.

Bölgesel ve uluslararası düzeyde büyük tepkiyle karşılanan ABD'nin Kudüs kararı, çeşitli ülkelerde düzenlenen gösterilerle protesto ediliyor.