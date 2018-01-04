İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk defnedildi
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Filistinli şehit Musab Firas et-Temimi'nin cenazesi toprağa verildi.
- AA
Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezinden alınan Musab'ın naaşı, Ramallah'ın batısında doğduğu Deyr Nizam köyüne götürüldü. Temimi'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından belde kabristanında defnedildi.
Ramallah kentinin kuzeybatısındaki Deyr Nizam köyünde İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında açılan ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli Musab Firas et-Temimi kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.