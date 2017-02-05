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İsrail 'ayrım duvarı' inşatına devam ediyor

İsrail ordusunun, Batı Şeria'daki El-Halil kentinin çevresinde inşa edilmesi planlanan 42 kilometrelik duvarın 10 kilometrelik kısmını tamamladığı bildirildi.

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İsrail ordusunun, Batı Şeria'daki El-Halil kentinin çevresinde inşa edilmesi planlanan 42 kilometrelik duvarın 10 kilometrelik kısmını tamamladığı bildirildi.

İsrail Walla Haber sitesinin haberine göre, İsrail ordusu, El-Halil'in güneyini İsrail'den ayırmayı hedefleyen ayrım duvarının 10 kilometrelik kısmının inşaatını tamamladı. Tarkumiya beldesi ile Mitar Yahudi yerleşim birimi arasında inşa edilecek duvarın 2017 yılının sonuna kadar süreceği kaydedildi.

İsrail hükümeti, Haziran 2016'da Tel Aviv'deki bir alışveriş merkezinde düzenlenen saldırının ardından duvarın inşatının hızlandırılmasına karar vermişti.

İsrail, "Filistinliler tarafından yapılacak saldırıları engellemek" gerekçesiyle 2002'de Batı Şeria ile arasında duvar örmeye başlamıştı.

 

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