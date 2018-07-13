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İsrail Başbakanı Netanyahu: Anlaşılan Avrupalılar hala İsrail'in egemenlik sahibi bir devlet olduğunu anlayamadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, AB'nin Tel Aviv Büyükelçisi Emanuele Giaufret'in Dışişleri Bakanlığına çağrılması talimatını verdi. 'Anlaşılan hala İsrail'in egemenlik sahibi bir devlet olduğunu anlamadılar.' ifadesi kullanılan açıklamada, Avrupalılar yasa tasarılarının oylanmasına müdahale etmekle suçlandı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Avrupa Birliği'nin (AB) Tel Aviv Büyükelçisi Emanuele Giaufret'in Dışişleri Bakanlığına çağrılması talimatını verdiği belirtildi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürüne, protesto notası verilmek üzere Giaufret'i Dışişleri Bakanlığına çağırma talimatı verdiği kaydedildi.

"Anlaşılan hala İsrail'in egemenlik sahibi bir devlet olduğunu anlamadılar." ifadesi kullanılan açıklamada, Avrupalılar yasa tasarılarının oylanmasına müdahale etmekle suçlandı.

Söz konusu kararla ilgili ayrıntılı bilgi verilmezken, yerel basında bunun İsrail'de bazı beldelerde sadece Yahudi nüfusunun yaşamasına izin veren yasa tasarısıyla ilgili olduğu bilgisi yer almıştı.

Yine basında, "Avrupalı diplomatların, İsrail milletvekillerine söz konusu yasa tasarısının demokratik ilkelerle bağdaşmayan ayrımcı unsurlar içerdiğini söylediği" yönünde haberler yayımlanmıştı.

Netanyahu'nun başkanlık ettiği Likud Partisinin verdiği yasa tasarısı geçen nisan ayında mecliste birinci oylamada kabul edilmişti. Yasa tasarısının ikinci ve üçüncü oylamalarda da kabul edilip kanunlaşması durumunda söz konusu beldelerde İsrailli Arapların yaşamasına itiraz edilebilecek.

İsrail'de bir yasa tasarısının kanunlaşması için mecliste üç kez oylamaya sunulması gerekiyor.

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