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İsrail Başbakanı Netanyahu: Arap ülkeleri ile ilişkilerimizde yaşanan gelişme benzeri görülmemiş bir durumda

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesi ile bölgedeki Arap devletleri arasındaki ilişkilerin 'benzeri görülmemiş' bir gelişim gösterdiğini belirtti.

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İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, Dışişleri Bakanlığı'ndaki memurlara hitaben konuşmasında, Başbakan Netanyahu'nun, "Arap ülkeleri ile ilişkilerimizde yaşanan gelişme benzeri görülmemiş bir durumda." dediğini aktardı.

Gendelman'ın ifadesine göre, Netanyahu, "Arap ülkeleri ile iş birliğimizin boyutu henüz tespit edilmemiştir, ancak her zamankinden çok daha büyük. Bu büyük değişim Filistinlilere rağmen devam ediyor. Maalesef Filistinliler ise herhangi bir çözüme ulaşmak için hâlâ fikirlerini değiştirmiş değiller." diye konuştu.

Netanyahu, geçen aylarda da İsrail ile Arap ülkeleri arasında iş birliği ve gelişen ilişkilerin boyutuna dikkati çekmiş, ancak konuyla ilgili ayrıntı vermemişti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

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