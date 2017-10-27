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İsrail Başbakanı'nın eşi Sara Netanyahu mahkemelik oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun eski bir hizmetçisine karşı 'kötü muameleden' mahkemelik olduğu bildirildi.

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İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Netanyahu ailesinin evinde iki ay kadar hizmetçilik yapan 24 yaşındaki "dindar" bir Yahudi kadın, dün mahkemeye başvurarak Sara Netanyahu hakkında şikâyetçi oldu.
 
Haberde, ismi açıklanmayan hizmetçi kadının, İsrail İş Mahkemesi'nde açtığı davada, "Sara Netanyahu'nun kendisine kötü muamelede bulunduğunu, aşağıladığını, hatta dövmeye kalkıştığını" iddia ettiği aktarıldı.
Netanyahu'nun evinde temizlik kısmında çalıştığı belirtilen kadının, 225 bin şekel (64 bin dolar) tazminat talep ettiği kaydedildi.
 
Aynı haberde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ise söz konusu iddiaları yalanlayarak, olayı bir "şantaj girişimi" olarak nitelendirdiği belirtildi. Netanyahu, davacı kadının çalıştığı süre boyunca eşinin kendisiyle beraber yurt dışı seferlerinde olduğunu ileri sürdü.
 
Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu daha önce de yolsuzluk ve başbakanlık konutunun idaresini kötüye kullanma gibi suçlamalardan İsrail polisine ifade vermişti.
 

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