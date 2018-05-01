İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun İran'ın nükleer programına ilişkin sunduğu delillerin 'yeni olmadığını' ifade etti

İsrail'de yayımlanan "Haaretz" gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun İran'ın nükleer programına ilişkin ele geçirdiklerini iddia ettiği delillerin UAEA'nın daha önceki raporlarında yer aldığı ifade edildi.

Netanyahu'nun açıkladığı bilgilerde herhangi bir tarih belirtilmediği dolayısıyla İsrail Başbakanının ileri sürdüğü "İran'ın nükleer programını geliştirme çalışmalarının" yaklaşık üç yıl önce imzalanan nükleer anlaşmadan sonra yapıldığını da kanıtlamadığı vurgulandı.

İsrail Başbakanı'nın sadece İran'ın nükleer programı kapsamında dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarafından bilinen belgeler ve geliştirilmekte olan silaha ait eski fotoğrafları sunduğu belirtilen haberde, "Netanyahu, İran'ın nükleer silahına ilişkin yeni bir bilgi vermedi." denildi.

Haaretz ayrıca Netanyahu'yu "Mossad'ın İran belgelerine ulaşarak elde ettiği başarıyı, görsel sunum ve retoriklerle kendi çıkarı için istismar etmeye çalışmakla" suçladı.

Öte yandan "Yedioth Ahronoth" gazetesinin haberinde ise "İran'ın nükleer programına ilişkin edinilen bilginin Mossad'ın bir istihbarat başarısı" şeklindeki söylem vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Ancak bu dosyalar, dünyanın İran'a karşı tutumunda etkili olmayacak. Çünkü; İran'ın nükleer programına ilişkin yeni bir içerik sunmuyor."

İsrail'de yayımlanan "Maariv" gazetesi de haberinde; İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in "Netanyahu'nun basın toplantısı, ABD Başkanı Donald Trump ile önceden düzenlenmiş bir saçmalıktan başka bir şey değil. Netanyahu, UAEA'nın elinde bulunan bazı eski bilgileri sundu." şeklindeki açıklamasına yer verdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti. Netanyahu, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını söylemişti.