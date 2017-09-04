İsrail basını: Nasrallah'ın gizli Esed ziyaretini İsrail izliyordu ve biliyordu ancak hedef almadı
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin iddiasına göre geçtiğimiz günlerde gizli bir şekilde Şam'a giden Nasrallah İsrail tarafından takip ediliyordu ancak hedef alınmadı.
- star.com.tr/ Yaser Emre
İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth'un iddiasına göre geçtiğimiz günlerde Suriye savaşını görüşmek üzere eli kanlı Esed'i ziyaret eden Hasan Nasrallah İsrail ordusu tarafından yakından takip ediliyordu.
Tüm hareketleri yakından takip edilen Hasan Nasrallah'ın İsrail ordusu tarafından hedef alınmaması "ilginç" olarak yorumlandı.
Lübnan Hizbullah Hareketi liderlerinden Hasan Nasrallah İsrail'in baş düşmanları arasında sayılıyor.
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