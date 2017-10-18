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İsrail, Batı Şeria'da 3 medya şirketi ile basım evini kapattı

İsrail ordusunun, Batı Şeria'da 3 medya şirketi ile bir basım evini kapattığı bildirildi.

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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Ramallah, El-Halil ve Nablus'ta faaliyet gösteren "Palmedia", "TransMedia" ve "RamSat" şirketlerine baskın düzenledi.

Baskında şirketlerin bünyesindeki montaj ekipmanları, fotoğraf ve bilgisayarlara el koyan İsrail askerlerinin, söz konusu şirketlerin "6 ay kapalı" olduğunu belirten kararı girişlere astığı ifade edildi.

Ayrıca Ramallah'taki "Er-Ramuni Basımevi'ne de baskın düzenleyen İsrail askerlerinin ekipmanlara el koyduğu ve "6 ay kapalı" olduğuna ilişkin kararı basımevinin girişine astığı belirtildi.

Söz konusu medya şirketleri ile basım evinin kapatılma gerekçesine ilişkin bilgi verilmedi.

Söz konusu şirketlerin, Beyrut merkezli El-Kudüs ve Filistin el-Yevm ile Gazze merkezli Hamas'a bağlı El-Aksa'nın yanı sıra Lübnan Hizbullah'ına bağlı El-Menar ve Rusya Today gibi televizyon kanallarına medya ve iletişim hizmeti sunduğu belirtiliyor.

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