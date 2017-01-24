İsrail Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 8 Filistinliyi gözaltına aldı.
- AA
İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 8 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, askerlerin Batı Şeria'nın Beytullahim, El-Halil, Kalkilya bölgelerinde 1'i Hamas mensubu 8 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.
İsrail güçleri hemen hemen her gün Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonları düzenliyor. Filistin tarafının verilerine göre İsrail'deki hapishanelerde yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.