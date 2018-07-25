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İsrail, Batı Şeria'da terk ettiği yerlere geri dönüyor

İsrail'in 2005'te Batı Şeria'nın Cenin kentinde dönemin Başbakanı Ariel Şaron'un kararıyla boşalttığı yasa dışı yerleşim birimlerine Yahudi yerleşimcilerin dönmeye başladığı belirtildi.

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Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden sorumlu Filistinli hükümet yetkilisi Gassan Daglas, 2005 yılında Batı Şeria'nın kuzeyindeki 4 yerleşim biriminin boşaltılmasıyla bölgeden çıkan Yahudi yerleşimcilerin eski yerlerine dönmeye başladıklarını söyledi.

Daglas, İsrail hükümeti ve parlamentosunda yerleşimcilerin dönüşünü isteyenlerin bulunduğunu belirtti.

- İsrail hükümetine siyonistler hakim

Durumun oldukça tehlikeli olduğunun altını çizen Daglas, terör ve aşırılık konusunda Siyonist lobinin İsrail hükümetine tamamen hakim olduğuna ve İsrail ordusunun sadece yasa dışı yerleşimcilere hizmet ettiğine dikkati çekti.

Daglas, Filistinlilere karşı şiddet ve saldırılar sırasında, İsrail ordusunun daima Yahudi yerleşimcilerin yanında yer alarak, onları savunduğunu, bu konuda görüntülü delillere sahip olduklarını vurguladı.

Ariel Şaron, 2005'te "İlişkiyi koparmak" adını verdiği plan çerçevesinde Gazze ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim bölgelerini boşaltma kararı almıştı.

Yerleşimcilerin dönmeye başladığı ifade edilen Tirselle-Sanor yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri, Fundukumiyye köyüne ait arazilerin gasbedilmesi yoluyla 1977'de kurulmuştu.

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